Usa: presidenza Camera, McCarthy verso sconfitta anche al secondo turno

- Il repubblicano Kevin McCarthy si avvia a perdere anche la seconda corsa per divenire presidente della Camera dei Rappresentanti Usa. Con i 19 voti sin qui andati al collega di partito Jim Jordan, si allontana quasi definitivamente la possibilità che il deputato della California posso toccare soglia 218 preferenze. In suo favore dovrebbero esprimersi deputati Democratici che, al momento, sembrano però orientati a votare in massa il loro candidato, Hakeem Jeffries. Erano cento anni che la Camera eleggeva il suo "speaker" al primo turno. (Was)