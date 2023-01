Senato: Malan (Fd'I), grave "giustificazionismo" Rai su assalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È preoccupante che ci siano esponenti politici che giustificano l'aggressione alla facciata del Senato avvenuta ieri per mano di pseudo ambientalisti; ma è grave che il 'giustificazionismo' sia fatto proprio dalla Rai, grazie a 'Il Cavallo e la Torre' che attraverso un uso sapiente di ospiti ha fatto apparire quel gesto violento come un atto di 'maleducazione'". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che aggiunge: "L'intervista agli autori del gesto non ha avuto alcun contraltare, facendoli apparire tutto sommato come dei coraggiosi che combattono per giusti ideali. E non pensi Damilano di aver risolto la questione dicendo di 'non essere convinto' dalle ragioni di quel gesto, che suona quasi assolutoria al pari di 'compagni che sbagliano'. Ci saremmo attesi, invece, parole di condanna netta dalla prima azienda culturale del Paese a difesa di quello che è un patrimonio artistico oltre che una sede istituzionale. Su questi temi non sono ammissibili zone grigie". (Rin)