America del Sud: Argentina e Brasile ragionano su moneta unica per Mercosur (2)

- Nella capitale argentina, il 24 gennaio, Lula assisterà a una riunione della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) presieduta dallo stesso Fernandez. Questi cercherà il consenso utile a rinnovare di un anno la presidenza pro tempore dell'organismo, comprensivo di tutti i paesi del continente, eccezion fatta per Usa e Canada. Il Brasile torna così alla piena attività nell'organismo, dopo lo stallo deciso dall'ex presidente, Jair Bolsonaro, per la "mancanza" di risultati nella difesa della democrazia e l'appoggio dato a governi ritenuti autoritari. Sotto la spinta soprattutto di Argentina e Messico, la Celac viene sempre più caldeggiato come l'organismo regionale di riferimento, da contrapporre all'Organizzazione degli Stati americani (Osa), ritenuta troppo sensibile agli interessi di Washington. Un potenziale che, complice il replicarsi di governi di sinistra nella regione, si cerca di mettere a servizio della soluzione della crisi in Venezuela, uno segli obiettivi chiave della riunione di gennaio. (Brb)