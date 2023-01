Usa: la Camera aggiorna la seduta senza aver eletto un presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Congresso federale degli Stati Uniti ha aggiornato la prima seduta del 2023 ieri, 3 gennaio, senza aver eletto il suo nuovo presidente. Il candidato di punta della nuova maggioranza repubblicana, Kevin McCarthy, ha infatti mancato per ben tre volte l'obiettivo minimo dei 218 voti necessari a decretarne la leadership. Al terzo tentativo della giornata, il repubblicano ha ottenuto 202 voti, 16 in meno di quelli necessari ad aggiudicarsi il ruolo di "speaker", e uno in meno di quelli incassati ai primi due turni. Il deputato Byron Donalds è infatti andato ad aggiungersi al fronte degli oppositori interni al partito, portando a venti i voti validi per l'altro esponente repubblicano, Jim Jordan. Il blocco democratico ha invece confermato il voto compatto per il suo candidato, Hakeem Jeffries. La mancata elezione del presidente della Camera al primo turno non accadeva da più di cento anni. Fonti del "Grand Old Party" riprese dai media locali segnalano che il gruppo dei dissidenti, più vicini all'ex presidente Donald Trump, potrebbe crescere nelle prossime ore, aumentando il peso elettorale di Jordan, un sostenitore di McCarthy la cui candidatura era stata comunque lanciata da un deputato della minoranza. (Was)