Usa: presidenza Camera, Trump cauto su sostegno a McCarthy

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha evitato ieri di ribadire il proprio sostegno all'elezione a presidente della Camera del deputato Kevin McCarhty, dopo che quest'ultimo ha fallito per ben tre volte il tentativo di raccogliere il sostegno unanime dei suoi colleghi di partito. "Vedremo cosa accade", ha commentato l'ex presidente in una intervista telefonica all'emittente televisiva "Nbc News". "Mi stanno chiamando tutti per chiedere il mio sostegno. (...) Per ora è tutto quello che posso dire. Vedremo cosa succede e come evolve la situazione". Nei giorni scorsi Trump aveva sollecitato i deputati repubblicani a sostenere l'elezione di McCarthy a presidente della Camera, ma l'esitazione dell'ex presidente potrebbe indebolire ulteriormente la candidatura del deputato californiano, osteggiata proprio da deputati ritenuti politicamente vicini a Trump. (segue) (Was)