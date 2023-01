Usa: ex ingegnere Ge condannato per aver tentato di fornire segreti industriali alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex ingegnere della multinazionale statunitense General Electric (Ge) è stato condannato a due anni di reclusione per aver tentato di trafugare segreti del conglomerato industriale e di consegnarli alla Cina. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia Usa, secondo cui l'uomo - Xiaoqing Zheng, di 59 anni - è stato condannato per cospirazione ai fini di spionaggio economico a seguito di un processo conclusosi a marzo dello scorso anno. Dal 2008 al 2018 l'uomo ha lavorato per Ge Power come ingegnere specializzato in tecnologie per le turbine. Secondo il dipartimento di Giustizia, l'ex ingegnere "ha sfruttato la sua posizione di fiducia, tradito il suo datore di lavoro e cospirato col governo della Cina per trafugare tecnologia statunitense innovativa". Zheng è stato condannato anche al pagamento di una sanzione di 7.500 dollari e a un anno di libertà vigilata, in aggiunta ai due di reclusione. Il governo degli Stati Uniti ritiene il governo cinese la "principale minaccia di lungo termine" per la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti, e negli ultimi ha intrapreso anni sforzi senza precedenti per contrastare il furto di tecnologie critiche di aziende e istituti di ricerca statunitensi. La Cina respinge le accuse, e imputa a sua volta agli Usa attività di spionaggio ai danni di aziende ed enti di ricerca cinesi. (Was)