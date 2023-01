Corea del Nord: Giappone lavorerà per posizione unitaria del Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato del Giappone alle Nazioni Unite, Kimihiro Ishikane, ha dichiarato che Tokyo intende fare tutto il possibile per giungere a un consenso del Consiglio di sicurezza Onu in merito ai programmi balistico e nucleare della Corea del Nord e ad altri nodi dell'agenda del Consiglio, di cui il Giappone regge questo mese la presidenza di turno. "Intendo lavorare per giungere a una voce unita e univoca del Consiglio di sicurezza, cosicché tale voce possa avere un peso" sulla Corea del Nord, ha dichiarato l'ambasciatore giapponese. La Corea del Nord ha effettuato ben 37 lanci di missili balistici nel corso del 2022, e ne ha già effettuato uno dall'inizio del nuovo anno, il primo gennaio. Il Consiglio di sicurezza non è stato però in grado di giungere a un'intesa per l'imposizione di ulteriori misure sanzionatorie a Pyongyang: ha pesato l'esitazione di Cina e Russia, due membri permanenti del Consiglio che dispongono del diritto di veto. (segue) (Git)