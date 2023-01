Usa: Biden nomina direttore ad interim della Commissione regolatrice dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato il democratico Willie Phillips presidente ad interim della Federal Energy Regulatory Commission (Ferc) in sostituzione del presidente uscente, Richard Glick, che ha rassegnato le dimissioni nella giornata di ieri. Lo ha confermato la Casa bianca tramite una nota. Biden aveva riconfermato Glick per un nuovo mandato alla guida della Ferc lo scorso maggio, ma il presidente della commissione Energia del Senato, Joe Manchin, ha preso pubblicamente posizione contro la riconferma. La Ferc è responsabile della regolamentazione delle questioni energetiche interstatali, inclusi oleodotti e gasdotti. L'uscita di Glick divide equamente i quattro membri della Commissione per appartenenza politica: due democratici e due repubblicani, come prescritto dai regolamenti. (Was)