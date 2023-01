Autonomia: D'Amato, da Calderoli attacco inaccettabile, vuole spaccare in due il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota, dichiara: "Desidero esprimere la piena solidarietà ai quotidiani Il Messaggero e Il Mattino per le dichiarazioni rilasciate dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, che rappresentano un attacco inaccettabile all'indipendenza e la libertà di stampa. Calderoli - aggiunge il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio - vuole dividere in due il Paese, sull'autonomia differenziata si gioca la coesione sociale del Paese e da uomo di Governo deve assumersi le sue responsabilità. Auspico che tutti i candidati presidenti sia Rocca che Bianchi esprimano la solidarietà ai comitati di redazione del Messaggero e del Mattino considerando inaccettabile la minaccia di querela subita", conclude D'Amato.(Com)