Brasile: Pelé, sepoltura dopo corteo di 15 chilometri per le strade di Santos

- Il corpo di Edson Arantes do Nascimento, Pelé, è stato sepolto questo pomeriggio nel cimitero Memorial Necropole Ecumenica di Santos, al termine del funerale celebrato in forma strettamente privata alla presenza di 120 tra parenti e amici. Dopo 24 ore di veglia funebre nello stadio del Santos, Vila Belmiro, intorno alle 10 di questa mattina il feretro del 're del calcio', deceduto lo scorso 29 dicembre a causa di un cancro, ha lasciato il campo dove era stata allestita la camera ardente. La salma ha attraversato le strade di Santos, patria calcistica di Pelè, in un lungo corteo funebre. Nei circa 15 chilometri di percorso il camion dei vigili fuoco dove era stata adagiata la salma ha fatto un'unica sosta davanti alla casa della madre centenaria dell'ex calciatore. (segue) (Brb)