Usa: presidente Camera, sfumata elezione al primo turno del repubblicano McCarthy

20 luglio 2021

- Dopo cento anni, la Camera dei rappresentanti Usa non elegge il proprio presidente al primo turno. Un gruppo di deputati Repubblicani ha infatti deciso di non sostenere Kevin Mccarthy, privandolo dei voti necessari per evitare una ripetizione dello scrutinio, scenario che il Congresso non registrava dal 1923. Per occupare da subito il posto lasciato da Nancy Pelosi sarebbero serviti 218 voti, quattro meno 222 seggi che i Repubblicani hanno conquistato alle elezioni di novembre. Già alla vigilia, cinque repubblicani avevano fatto sapere sapere di non aver alcuna intenzione di votare a favore di McCarthy, considerato troppo legato al vecchio establishment del partito. A giochi fatti, il californiano ha ottenuto solo 203 preferenze, nove in meno di quelle andate al democratico Hakeem Jeffries. Dieci voti sono andati a un candidato alternativo, Andy Biggs, e altri nove sono stati "dispersi" su altri nomi. Chiuso lo scrutinio, e in attesa della proclamazione formale dei nomi, McCarthy è tornato in aula per discutere con altri membri del partito. (segue) (Was)