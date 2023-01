Usa: presidente Camera, sfumata elezione al primo turno del repubblicano McCarthy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Classe 1965, eletto in California, McCarthy ha già ricoperto l’incarico di presidente della Camera tra il 2014 e il 2019, ovvero a cavallo tra l’ultimo biennio di presidenza di Barack Obama e il primo di Donald Trump. Negli ultimi mesi ha lavorato intensamente per conquistare il favore di quanti più colleghi di partito possibile, in particolare tra gli esponenti più legati all’ex presidente. L’apertura più importante è arrivata domenica, quando McCarthy si è impegnato a modificare i regolamenti interni della Camera per abbassare (non è chiaro di quanto) la soglia di voti necessaria a “sfiduciare” lo “speaker”. Una concessione che, tuttavia, si è rivelata non ancora sufficiente. (segue) (Was)