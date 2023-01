Lazio 2023: da sanità a rifiuti, Rocca lancia sfida "ridare dignità a cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sanità ai rifiuti: il candidato del centrodestra Francesco Rocca, lancia la sua sfida per la presidenza della Regione Lazio, aprendo di fatto la campagna elettorale per le elezioni regionali in programma il 12 e 13 febbraio. L’ex presidente della Croce Rossa Italiana si presenta questa mattina in una conferenza stampa a Palazzo Ripetta a Roma e, affiancato dall'intera coalizione, ha messo subito in chiaro l’obiettivo: "riportare dignità ai cittadini del Lazio". Da avvocato, in prima linea per la difesa di alcuni pentiti di mafia, a esperto di emergenze internazionali, ruolo che lo ha portato ai vertici della Croce Rossa italiana e internazionale. Ora per Francesco Rocca è arrivato il momento della politica e della sua discesa in campo. Sfiderà il candidato del centrosinistra Alessio D’Amato, attuale assessore uscente alla Sanità, e la candidata del M5s Donatella Bianchi. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il ministro degli Esteri e vicepresidente di FI Antonio Tajani, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, Maurizio Lupi di "Noi con l'Italia, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon della Lega e Lorenzo Cesa di "Unione di centro". Poi altri esponenti di spicco di Fd'I: il ministro dall'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, a lungo papabile candidato, così come i deputati Paolo Trancassini e Chiara Colosimo, anche loro presenti. In sala anche Vittorio Sgarbi e Maurizio Gasparri di Forza Italia. Mancavano i leader nazionali - Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - che comunque hanno manifestato il loro sostegno virtualmente con tweet e note stampa. (segue) (Rer)