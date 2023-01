Senato: Gasparri (Fd'I): sconcertato da chi solidarizza con chi ha imbrattato palazzo Madama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Leggo sconcertato alcune deliranti affermazioni di sedicenti ambientalisti che solidarizzano con gli esponenti dell'organizzazione che attaccano opere d'arte in varie parti d'Italia, bloccano la viabilità e imbrattano palazzo Madama, un edificio del 1.400 di grande valore artistico e culturale". Così il vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Vengo attaccato da questi figuri e lo ritengo un onore. Preservare il patrimonio culturale del nostro Paese e dell'intero Pianeta è un preciso dovere per chi svolge una funzione pubblica. I finti ambientalisti che usano queste parole dimostrano di avere in spregio la cultura, la storia, l'arte e quindi anche l'ambiente. Sono onorato di stare dalla parte opposta di gente che parla con questo linguaggio pericoloso e minaccioso che non mi intimidisce in alcun modo", conclude. (Rin)