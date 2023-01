Usa: presidente Camera, McCarthy non passa neanche alla seconda votazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il repubblicano Kevin McCarthy non è riuscito per la seconda volta a ottenere i voti necessari a divenire presidente della Camera dei rappresentanti Usa. Diciannove dei 222 deputati repubblicani hanno infatti dato la loro preferenza al collega di partito Jim Jordan, impedendo a McCarthy di raggiungere i 218 consensi necessari a vincere la contesa. Al primo scrutinio, il gruppo dei repubblicani contrario alla presidenza del deputato eletto in California aveva invece diviso i suo voti tra Andy Biggs, con dieci consensi, e altri candidati. Il blocco democratico ha invece confermato il voto compatto per il suo candidato, Hakeem Jeffries. Erano cento anni che la Camera eleggeva il suo "speaker" al primo turno. (Was)