© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino ha ringraziato la presidente uscente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi per "essere stata una forte sostenitrice del popolo ucraino". Come scritto su Twitter da Zelensky, Pelosi ha mostrato "leadership" e merita dei ringraziamenti per "le storiche decisioni prese dal Congresso degli Stati Uniti per aiutare la lotta dell'Ucraina per la libertà e l'indipendenza". (Kiu)