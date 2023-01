America del Sud: Argentina e Brasile ragionano su moneta unica per Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi che compongono il Mercato unico del sud (Mercosur), Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay potrebbero adottare una moneta comune per ampliare gli scambi commerciali. Lo ha detto l'ambasciatore dell'Argentina a Brasilia, Daniel Scioli, al termine di un incontro con il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad. "I Paesi del Mercosur potrebbero adottare una moneta comune per rafforzare il commercio. Non significa che ogni paese smetterà di avere una propria valuta. Significa omologare il cambio per favorire maggiore integrazione e più ampi scambi commerciali tra i Paesi del blocco regionale", ha detto Scioli alla stampa locale. Ed è proprio in Argentina, che Inacio Luiz Lula da Silva si recherà nel suo primo viaggio da presidente del Brasile, il 23 e 24 gennaio. A margine dell'incontro che il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha avuto con Lula una volta insediato, fonti del governo di Buenos Aires hanno fatto sapere che i due Paesi hanno riportato in cima all'agenda bilaterale proprio la necessità di rilanciare il Mercosur. (segue) (Brb)