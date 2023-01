Usa: presidente Camera, sfumata elezione al primo turno del repubblicano McCarthy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La candidatura di McCarthy è stata dunque per il momento affondata da un gruppo di franchi tiratori ben più ampio rispetto ai cinque rappresentanti che avevano finora reso pubblica la loro opposizione. Molti avversari, scrive “Politico”, sono nel gruppo parlamentare noto come Freedom Caucus, che spinge per portare il Partito repubblicano su posizioni ancora più conservatrici e che è guidato da Scott Perry. Quest’ultimo, stando alle conclusioni della commissione sull’assalto del Campidoglio del 6 gennaio 2021, è il membro del Congresso che più d’ogni altro ha cercato di aiutare Trump a invertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, in un momento in cui invece McCarthy auspicava privatamente le dimissioni dell’allora presidente uscente. (Was)