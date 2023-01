Brasile: Polizia federale sequestra tre pistole alla deputata federale Carla Zambelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su ordine della Corte Suprema federale (Stf), la Polizia federale (Pf) del Brasile ha sequestrato tre pistole nell'abitazione della deputata federale Carla Zambelli del Partito liberale (Pl). La scorsa settimana, dopo aver ricevuto l'ordine dalla Corte, la deputata aveva fatto avere una pistola alla Pf di San Paolo. A Zambelli era stata imposta la restituzione della pistola brandita nel corso di un inseguimento nel centro di San Paolo, nelle ore precedenti il ballottaggio presidenziale. Un episodio ricondotto a un alterco per ragioni politiche, che il giudice Mendes, aveva censurato sospendendo immediatamente il porto d'armi dell'esponente del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro e imponendo in seguito il deposito dell'arma. Dopo la consegna, la polizia ha verificato tuttavia che la pistola non era quella indicata sul porto d'armi, facendo scattare il sequestro di tutte le armi. Alla fine è stata la stessa Zambelli a comunicare, in una nota inviata alla stampa, l'esito della perquisizione "Dopo aver consegnato la mia Taurus G3C 9 millimetri, adesso mi hanno preso la Taurus 380, una Ruger 9 millimetri e una calibro 38 da collezione". (segue) (Brb)