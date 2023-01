Lazio 2023: da sanità a rifiuti, Rocca lancia sfida "ridare dignità a cittadini" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- C’è spazio anche per altre questione spinose, come quella dei rifiuti e dei conti. Sul primo, il candidato del centrodestra afferma che il termovalorizzatore è un "tema centrale della campagna elettorale. Il Lazio è al 18mo posto per la raccolta differenziata, un disastro, dobbiamo ripartire da questo". Tuttavia, sottolinea Rocca, "il termovalorizzatore da solo non è una risposta, serve una cultura diversa sulla differenziata". Poi in un secondo momento, Rocca tiene a precisare con una nota "che non ho proferito alcun 'no' alla termocombustione. La mia posizione è chiara: basta con le discariche e chiudere il ciclo dei rifiuti. Quindi non sono affatto contrario, ma ho fortissime riserve sull'ubicazione scelta dal sindaco Gualtieri che penalizza un territorio meta di pellegrinaggi internazionali verso il Santuario del Divino Amore con campagna romana e strade storiche circostanti tutelate". Per quanto riguarda i poteri speciali per Roma Capitale: "sarò il primo presidente della Regione Lazio che non si opporrà all'azione del Governo sui poteri che merita Roma. Basta alibi ai sindaci", dice Rocca. I conti, infine. "L'addizionale Irpef attuale, oltre a mortificare le casse e il portafoglio dei cittadini, porta a una riflessione importante: quella sui conti della Regione. Sono preoccupanti e il debito sta crescendo, questo è un segnale inquietante. È una Regione ferma, ecco perché ho deciso di mettermi in gioco", ha concluso Rocca. Sui possibili nomi che potrebbero comporre una eventuale giunta di centrodestra, in caso di vittoria, Rocca precisa che "è un discorso assolutamente prematuro. Saranno competenza e merito a guidare le scelte di chi mi accompagnerà". In ogni caso, bisognerà aspettare anche la presentazione delle liste, prevista tra il 12 e il 13 gennaio, in cui ci sarà sicuramente anche una lista civica "Rocca". (segue) (Rer)