Russia: morto Ruslan Khasbulatov, l’ultimo presidente del Soviet supremo

- E’ morto nella sua casa di campagna vicino Mosca Ruslan Khasbulatov, ricordato come l’ultimo presidente del Soviet Supremo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (Rsfsr). Lo riferisce l’agenzia “Ria Novosti”, precisando che Khasbulatov, originario di Tolstoj-Yurt vicino a Grozny, in Cecenia, aveva 80 anni. Sempre in Cecenia dovrebbero svolgersi i funerali, anche se non è specificato ancora in che luogo e in quale data. Khasbulatov si trasferì a Mosca nel 1962, dove studiò legge presso l’Università statale di Mosca. Dopo la laurea, nel 1966, aderì al Partito Comunista e contemporaneamente proseguì i suoi studi concentrandosi sullo sviluppo politico ed economico degli Stati capitalisti. Dopo il crollo dell'Urss Khasbulatov guidò il Soviet Supremo insieme al vicepresidente Aleksandr Rutskoj. La sua amicizia con Boris Eltsin si deteriorò definitivamente quando quest’ultimo sciolse l’istituzione guidata da Khasbulatov nel 1993.(Rum)