Ucraina: Zelensky sente Trudeau, rafforzare capacità di difesa di Kiev

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro canadese Justin Trudeau. Come riferito dal capo dello Stato ucraino su Twitter, i due hanno "discusso del rafforzamento delle capacità di difesa dell'Ucraina di fronte alle minacce e ai rischi di escalation al fronte". Zelensky ha inoltre espresso "gratitudine per il forte sostegno del Canada" e concordato con Trudeau i passi per "attuare la formula di pace" proposta dal presidente ucraino. (Kiu)