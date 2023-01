Usa: Casa Bianca, Biden non intende interferire in elezione presidente Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non intende interferire nel processo di elezione del presidente della Camera dei rappresentanti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, nelle ore in cui la candidatura del repubblicano Kevin McCarthy non otteneva i voti utili alla vittoria. "Il presidente è stato per 34 anni senatore e sa bene come funzionano questi processi. Sicuramente non si vorrà inserire in questa situazione"; ha detto Jean-Pierre. Per ottenere la presidenza al primo scrutinio, come accadeva in modo ininterrotto dal 1923, McCarty avrebbe dovuto raccogliere almeno 218 dei 222 voti in mano ai Repubblicani. Tanto alla prima quanto alla seconda votazione, però, un gruppo di 19 avversari interni ha deciso di non sostenere la sua candidatura. (Was)