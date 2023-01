Brasile: Pelé, sepoltura dopo corteo di 15 chilometri per le strade di Santos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è stato l'ultima autorità a prestare i suoi omaggi a Pelé questa mattina. In elicottero dall'aeroporto di San Paolo, Lula è giunto a Santos con la moglie Janja intorno alle 9,00 e si è trattenuto circa mezz'ora con la vedova, Marcia Aoki, e i figli del tre volte campione del mondo con la selecao brasiliana. Prima del presidente almeno 250 mila persone sono passate per lo stadio Vila Belmiro nel corso della veglia. Alcuni hanno passato tre ore in fila prima di poter dare un ultimo saluto al campione considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. (Brb)