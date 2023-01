Colombia: Difesa, con "cessate il fuoco" nessun attacco a bande armate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto il nome di "Stato maggiore centrale" si trovano i membri delle Farc che hanno deciso di non aderire agli accordi del 2016. Il gruppo, che vanta alleanze con una ventina di strutture armate, è oggi agli ordini di Nestor Vera Fernandez, guerrigliero noto con il nome di "Ivan Mordisco", succeduto al defunto Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte". C'è poi un altro gruppo di ex Farc che hanno rinnegato in un secondo tempo gli accordi di pace da loro firmati denunciando il mancato rispetto degli impegni da parte del governo. Tornati nella selva, rispondono ora agli ordini di Ivan Marquez, unico dei quattro leader rimasto in vita al termine di diversi scontri registrati nella zona di frontiera con il Venezuela (gli altri sono "Jesus Santrich", "El Paisa" e "Romana"). (segue) (Mec)