Roma: Mollicone (Fd'I), bene arresto aggressore Termini, ora garantire accoglienza senza tetto

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, in una nota, dichiara: "Plaudiamo all'arresto del criminale autore dell'efferato gesto alla stazione Termini da parte delle Forze dell'Ordine. Le cause dell'aggressione - aggiunge Mollicone - dovranno essere accertate. La questione della sicurezza a Termini rimane e va affrontata: su questo plaudiamo all'immediata risposta da parte del prefetto Frattasi. È un'ottima notizia ma - sottolinea il deputato di Fd'I - occorre anche revisionare il sistema di accoglienza dei senza fissa dimora. Attrezzare, per esempio, le caserme dismesse di via Labicana con la Croce Rossa e il volontariato per fornire un sostegno psicologico ai senza fissa dimora e toglierli così dalla stazione e dalla strada, per una solidarietà reale e concreta verso gli ultimi e che garantisca sicurezza e decoro per il quartiere, a tutela dei residenti, degli albergatori, dei commercianti, dei turisti. Si studi subito un piano straordinario di accoglienza: le leggi sono già esistenti per garantire l'assistenza umanitaria tutelando la dignità dei senza fissa dimora, la sicurezza e il decoro, tramite l'Aso, accertamento sanitario obbligatorio, da effettuarsi nei casermaggi dismessi, grazie al volontariato e alla Croce Rossa, e, in caso di bisogno, garantire un Tso. Uno strumento già esistente a tutela dell'individuo e della sicurezza di tutti", conclude Mollicone. (Com)