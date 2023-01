Libia-Italia: fonti a “Nova”, contro ambasciata a Roma false accuse, pronto un compromesso con ex dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale assunto con contratto italiano è stato licenziato, secondo la sentenza della giustizia italiana, senza giustificato motivo oggettivo dall’ex capo missione, Omar Abdul-Salam al Tarhuni, nel frattempo rimosso all’incarico e finito in carcere a Tripoli per presunta corruzione. La sentenza italiana, tuttavia, non è stata ancora eseguita. Nel frattempo, però, sono già partiti i primi pignoramenti dei conti correnti e delle sedi immobiliari riconducibili all’ambasciata libica, mentre diversi ex dipendenti versano in difficoltà economiche e in alcuni casi rischiano persino lo sfratto perché privi di entrate economiche sufficienti dopo aver perso il lavoro. Ora l’ambasciata di Via Nomentana è gestita “ad interim” da Muhammad al Maqhour, ex capo del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Affari esteri della Libia, diplomatico di comprovata professionalità che sta cercando di risolvere l’enorme problema lasciato in eredità dall’ex ambasciatore Tarhuni. (Lit)