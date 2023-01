Senato: Bonessio (Ev Roma), confrontiamoci sui temi e non fermiamoci ai metodi utilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda che riguarda gli attivisti di Ultima generazione che hanno imbrattato i muri di Palazzo Madama, a Roma, "torniamo all'essenziale: confrontiamoci sui temi più che fermarci all'apparenza dei metodi". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino di Europa verde ecologista, Nando Bonessio, intervenendo sulle accuse lanciate agli attivisti che hanno imbrattato con della vernice i muri di Palazzo Madama. "La tutela dell'ambiente - afferma Bonessio - è una questione ormai non più rinviabile, che va affrontata con la massima urgenza e in modo strutturale utilizzando strategie condivise a livello mondiale. Di tempo ne abbiamo sprecato fin troppo e oggi infatti paghiamo a livello ambientale, sociale ed economico le conseguenze di una crisi che è il frutto di disastri perpetrati per decenni. Per questo condivido i temi e gli obiettivi delle manifestazioni di protesta degli attivisti di Ultima Generazione che - sottolinea il consigliere capitolino - attraverso gesti eclatanti, a volte eccessivi ma mai violenti, chiedono alle Istituzioni di accelerare sulla realizzazione della tanto auspicata e improrogabile transizione ecologica. Considerarli come pericolosi terroristi - osserva il consigliere di Europa verde ecologista - mi sembra inopportuno e ingiusto. Si può essere più o meno d'accordo con i metodi da loro utilizzati ma il tema che propongono merita attenzione, ascolto e condivisione. L'emergenza ambientale deve essere il primo punto dell'agenda politica di tutti i governi perché il tempo stringe e rischiamo di rendercene conto quando sarà troppo tardi. Fino a ora abbiamo fatto troppo poco, troppo tardi e troppo in modo finto. I modi usati per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cura della cosa pubblica e sull'emergenza della crisi climatica in corso non possono essere considerati alla stregua di un reato comune. I ragazzi di Ultima Generazione hanno a cuore il loro futuro e quello del pianeta e ci chiedono solo di fare qualcosa di utile e concreto per l'ambiente. Torniamo all'essenziale: confrontiamoci sui temi più che fermarci all'apparenza dei metodi" conclude Bonessio. (Com)