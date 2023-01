Medio Oriente: ambasciata Israele in Italia risponde a dichiarazioni politiche su visita Ben Gvir a Monte del tempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quanto Paese democratico, Israele rispetta pienamente il principio della libertà religiosa. Israele rispetta altresì il mantenimento dello status quo sul Monte del tempio nella città santa di Gerusalemme. "Per queste ragioni - si legge in un comunicato stampa diramata dall'ambasciata d'Israele in Italia - l’odierna visita del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, presso il Monte del tempio non ha rappresentato né un precedente né una violazione dello status quo". Il comunicato prosegue: "Ci hanno pertanto deluso le dichiarazioni dell’On. Laura Boldrini e dell’On. Arturo Scotto, i quali hanno parlato di una visita che 'lascerà una scia di sangue'. Una scia di sangue sarebbe semmai l’eventuale risultato di azioni terroristiche ed è quindi fondamentale che non venga lasciato spazio alcuno a giustificazioni di simili azioni. Non ci hanno invece sorpreso le dichiarazioni al riguardo da parte del senatore Tino Magni, invitato a partecipare poche settimane fa a un evento organizzato a Milano da sostenitori di Hamas. Ci auguriamo quindi che i rappresentanti politici italiani mantengano un approccio positivo, evitando mistificazioni che prendono di mira il nuovo Governo israeliano, che ha da pochi giorni iniziato il suo lavoro".(Com)