Usa: elezione speaker Camera rappresentanti, ufficializzata candidatura di McCarthy

- La presidente della House Republican Conference, Elise Stefanik, ha ufficialmente nominato Kevin McCarthy come candidato repubblicano alla carica di speaker della Camera. Al momento della nomina, riferisce la "Cnn", la maggior parte dei deputati repubblicani si è alzata per tributare una standing ovation a McCarthy, tuttavia un piccolo gruppo di legislatori contrari all'elezione di McCarthy non si sono alzati. Al voto partecipano 434 membri, il che significa che McCarthy dovrà ottenere 218 voti per poter essere eletto speaker e succedere così alla democratica Nancy Pelosi, che ricopriva l’incarico dal 2019. L’elezione dello speaker avviene dal 1923 alla prima votazione ed è considerata storicamente poco più di una formalità. Stavolta, tuttavia, le cose potrebbero essere più complicate: allo stato dei fatti, il candidato dei repubblicani, Kevin McCarthy, non ha i numeri per succedere a Pelosi. A seguito delle elezioni di medio termine dell’8 novembre 2022, il Partito repubblicano ha conquistato una maggioranza di 222 seggi nella nuova Camera. È consuetudine, tuttavia, fissare a 218 voti la soglia minima per l’elezione del presidente, e cinque rappresentanti repubblicani hanno già fatto sapere di non aver alcuna intenzione di votare a favore di McCarthy, considerato troppo legato al vecchio establishment del partito. (Was)