Piemonte: primo morto sul lavoro del 2023 in Regione, è un camionista 53enne

- Il 2023 del Piemonte comincia con l'ennesima morte sul lavoro. La vittima è un 53enne morto a Stresa, investito dallo stesso camion con cui stava lavorando. L'uomo faceva l'autista per una ditta di spurghi. Secondo le prime costruzioni l'uomo sarebbe sceso dal camion per aprire un cancello e nel frattempo il mezzo si sarebbe mosso di alcuni metri, probabilmente a causa della discesa, schiacciandolo. Attualmente sono in corso le indagini sull'accaduto. (Rpi)