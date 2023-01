Roma: Diaco (M5s), bando canili dannoso e discriminatorio, va modificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Gualtieri "ha fatto un nuovo bando per la gestione dei canili: la novità è che gli stanziamenti per i servizi essenziali non sono sufficienti". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco. "L'orario di apertura al pubblico - aggiunge Diaco - torna indietro di vent'anni, con tre ore il pomeriggio dal lunedì al venerdì, sei ore il sabato e solo due domeniche di apertura al mese. Per non parlare delle spese sanitarie, su cui hanno dettagliato di più il servizio ma senza aumentare i soldi investiti. Particolarmente grave è che il direttore sanitario potrà allontanare le associazioni animaliste e i singoli volontari a sua discrezione, senza passare per Roma Capitale. Questo bando - sottolinea il consigliere capitolino del M5s - rischia di essere profondamente dannoso e discriminatorio e deve essere immediatamente modificato: il nostro sostegno va a tutte le associazioni che in queste ore stanno protestando. Chiederò una commissione Ambiente con le associazioni per apportare tutte le modifiche necessarie a tutelare il benessere degli animali", conclude Diaco. (Com)