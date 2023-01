Campidoglio: Fd'I, presentata interrogazione su Acos, attendiamo chiarimenti da Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale "ha come principale finalità quella di contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi". Lo dichiarano, in una nota, la consigliera di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, e il capogruppo di Fd'I in Municipio Roma IX, Massimiliano De Juliis. "Abbiamo appreso - aggiungono gli esponenti di Fratelli d'Italia - che non sono stati prorogati tutti i contratti in essere scaduti a Dicembre, ciò comporta mettere a rischio più di venti posti di lavoro. Da fonti dell'Agenzia apprendiamo che non è stato possibile prorogare i contratti, in quanto Roma Capitale non ha ancora disposto la proroga del contratto di servizio con Ama. Alla luce di tutto ciò abbiamo presentato un'interrogazione in Campidoglio per capire se quanto emerso corrisponda al vero, cosa si intenda fare del servizio, chi e in che modo monitorerà la qualità dei servizi offerti ai nostri cittadini al fine di migliorarli e soprattutto come si tuteleranno i lavoratori che, ad oggi, sono senza contratto. Attendiamo chiarimenti da Roma Capitale in tempi celeri", concludono Masi e De Juliis. (Com)