Libano: segretario generale Hezbollah rassicura sul suo stato di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha rassicurato i suoi sostenitori sul suo stato di salute dopo che nel fine settimana sono circolate voci sulla cancellazione di un discorso previsto per venerdì perché colpito da un ictus. "Non c'è motivo di preoccuparsi", ha detto all'inizio del discorso in occasione della terza commemorazione della morte del comandante iraniano Qassem Soleimani in seguito a un attacco con droni a Baghdad. Venerdì 30 dicembre, il leader di Hezbollah ha annullato un discorso previsto in serata per discutere gli sviluppi politici sulla scena libanese, perché affetto da "influenza", ha reso noto l'ufficio stampa di Hezbollah. I giorni successivi sono stati segnati da numerose indiscrezioni sulla gravità delle sue condizioni. (Lib)