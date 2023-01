© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi la Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano stima siano state circa 70 mila le persone che si sono recate nella Basilica di San Pietro per un ultimo saluto al Papa emerito. Ieri le stime delle autorità vaticane parlavano di 65 mila persone. In totale, tra ieri e oggi, in 135 mila hanno reso omaggio a Benedetto XVI. (Civ)