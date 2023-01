Torino: dati Questura, aumentano violenze sessuali e fenomeno baby gang, calano gli omicidi volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano le violenze sessuali e il fenomeno delle baby gang, ma diminuiscono gli omicidi volontari. E' un bilancio in chiaro scuro quello mostrato questa mattina dalla Questura di Torino sull'andamento dei reati in Città nell'anno appena passato. Le violenze sessuali sono cresciute del 33 per cento, così come gli scippi e i borseggi legati sopratutto alle baby gang (+53 per cento e +21 per cento). La Polizia ha identificato oltre 300 ragazzini appartenenti a queste bande. Allo stesso tempo sono calati pesantemente gli omicidi volontari: -73,7 per cento. Il Questore Vincenzo Ciarambino, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha richiamato l'attenzione sulle periferie: "Vanno tutelate con maggiori vigore, perché sono gli ambienti cittadini che soffrono maggiormente nonostante gli interventi delle Forze dell'ordine", ha concluso. (Rpi)