Roma: assessora Politiche sicurezza, arrestato aggressore Termini, grazie a forze dell'ordine

- Un ringraziamento alle forze dell'ordine "per il tempestivo intervento che ha portato all'arresto dell'aggressore della ragazza israeliana accoltellata a Termini". Lo dichiara, in una nota, l'assessora alle Politiche della sicurezza, pari opportunità e attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli. "Voglio personalmente ringraziare le Forze dell'Ordine per il tempestivo intervento che ha portato all'arresto dell'aggressore della ragazza israeliana accoltellata a Termini. In poche ore - sottolinea l'assessora - la Questura è riuscita a individuare il responsabile con un lavoro investigativo davvero notevole. Il mio pensiero e un augurio di pronta guarigione vanno soprattutto alla ragazza ferita che andrò a trovare non appena le sue condizioni fisiche saranno migliorate. L'impegno di questa amministrazione sui temi della sicurezza, anche grazie alla collaborazione con la Prefettura e tutte le Forze dell'Ordine, è massimo", conclude Lucrelli. (Com)