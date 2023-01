Lazio 2023: Nobili (Iv), Rocca comincia male, no a termovalorizzatore e fake news su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore di Italia viva nel Lazio, Luciano Nobili, in una nota, dichiara: "Comincia davvero male la campagna elettorale del candidato della destra per la Regione Lazio: Rocca in ossequio ai diktat di Fd'I dice no al termovalorizzatore, indispensabile per Roma. È la stessa posizione - sottolinea Nobili - di Conte e della Raggi, i suoi alleati occulti. Insieme vogliono lasciare Roma sprofondare nei rifiuti e nel degrado. Per non parlare della mancata rappresentanza di genere: 15 esponenti, tutti uomini. Quanto alla sanità - aggiunge il coordinatore di Italia viva nel Lazio - Rocca racconta menzogne quando dice che i cittadini del Lazio devono emigrare in altre regioni per farsi curare. Il Lazio attrae pazienti dalle altre regioni per oltre 34 milioni di euro. Nonostante un lungo commissariamento causato dai debiti e dagli sprechi delle giunte Storace e Polverini, la sanità del Lazio grazie all'ottimo lavoro di Alessio D'Amato è stata un simbolo di eccellenza nella lotta al Covid. La scelta è chiara: rifiuti e debiti con Rocca, termovalorizzatore e una sanità che funziona con D'Amato", conclude Nobili. (Com)