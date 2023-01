Lombardia: le precisazioni di Aria spa sulla vicenda mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda relativa alle mascherine mai arrivate, Aria Spa precisa quanto segue. Successivamente a quanto formalizzato con nota protocollo del 27/02/2020 (nella quale erano riportati gli elementi contrattuali essenziali, compresi i termini della consegna), non avendo ricevuto i beni in oggetto nei tempi previsti, non avendo certezze sui futuri tempi di consegna, visto il pagamento anticipato e la conseguente condizione di rischio per le risorse pubbliche che si stava creando, Aria Spa ha ritenuto doveroso, in data 28/02/2020, segnalare la situazione alla Procura della Repubblica di Milano per le valutazioni di competenza. La Procura, vista la documentazione presentata, ha sequestrato l'importo versato sul conto corrente dell’operatore economico. (segue) (Com)