Lombardia: le precisazioni di Aria spa sulla vicenda mascherine (2)

- Si precisa inoltre che la condizione di anticipo dell’intero importo della fornitura era stata richiesta dall’operatore economico per bloccare la merce, altrimenti destinata ad altri clienti. L’anticipo dell’importo era reso possibile all’epoca dei fatti in deroga al codice dei contratti, per effetto degli specifici provvedimenti del Dipartimento di Protezione Civile nazionale. Prendiamo atto oggi che il giudice si è pronunciato per l’assoluzione dell'operatore economico sul versante penale. Ci preme sottolineare infine, che in un momento particolarmente difficile e caotico per il Paese, Aria Spa ha sempre agito con il fine di acquisire velocemente i beni necessari alla gestione dell’emergenza, tutelando nel contempo le risorse pubbliche, scopo che, nello specifico caso, è stato raggiunto. (Com)