Usa: presidenza Camera, a rischio vittoria repubblicano McCarthy al primo turno

- Sembra sfumata la possibilità che il Repubblicano Kevin McCarthy conquisti la presidenza dellaCamera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il voto è ancora in corso, ma già più di cinque esponenti Repubblicani hanno espresso la preferenza per un candidato alternativo, Andy Biggs, togliendo a McCarthy i voti necessari a raggiungere quota 218, necessaria per non ricorrere a un secondo scrutinio. A seguito delle elezioni di medio termine dell’8 novembre 2022, il Partito repubblicano ha conquistato una maggioranza di 222 seggi nella nuova Camera. Perché McCarthy - che al momento dispone di meno preferenze del democratico Hakeem Jeffries - possa chiudere la tornata da "speaker", servirebbe un sostegno dai banchi dei Democratici, ritenuto improbabile. Già alla vigilia, cinque repubblicani avevano fatto sapere sapere di non aver alcuna intenzione di votare a favore di McCarthy, considerato troppo legato al vecchio establishment del partito. Dovesse confermarsi l'esito, si tratterebbe della prima volta da cento anni che il presidente della Camera non viene eletto al primo turno. (Was)