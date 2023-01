© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "185.973 le persone residenti in Lombardia hanno ricevuto un contributo per l’affitto. Siamo fieri di aver offerto a tanti dei nostri cittadini un sostegno concreto per un bene primario e irrinunciabile quale è la casa. Nessuno può e deve rimanere indietro". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Rem)