Germania: Merz (Cdu) e Soeder (Csu) chiedono destituzione della ministra Difesa Lambrecht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Friedrich Merz e Markus Soeder, chiedono la destituzione della ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, travolta dalle polemiche per il videomessaggio che ha pubblicato su Instagram a Capodanno. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i leader dei due principali partiti di opposizione in Germania hanno esortato il cancelliere Olaf Scholz a rimuovere Lambrecht dall'incarico. In alternativa, dovrebbe essere la stessa ministra della Difesa a rassegnare le dimissioni. Intervistato dal quotidiano “Muenchner Merkur”, Merz ha sottolineato come “ogni ora che Lambrecht rimane in carica indebolisce l'autorità del cancelliere”. Inoltre, per il presidente della Cdu, la ministra della Difesa è “completamente sopraffatta” dall'incarico. Merz ha poi evidenziato: “I nostri militari, gli esperti della difesa di tutto il mondo sono senza parole per quanto imbarazzante e privo di competenze possa apparire in pubblico un ministro del nostro Paese”. Secondo Soeder, primo ministro della Baviera, Scholz deve “risolvere il problema” costituito da Lambrecht con un rapido cambiamento al vertice del suo dicastero. Il presidente della Cdu ha poi sottolineato che “la svolta epocale” annunciata in materia di difesa e sicurezza da Scholz a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia “è diventata una delle più grandi delusioni della Germania, anche a causa di Christine Lambrecht”. (segue) (Geb)