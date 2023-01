Germania: Merz (Cdu) e Soeder (Csu) chiedono destituzione della ministra Difesa Lambrecht (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti dell'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) si è levato un coro unanime di critiche da maggioranza e opposizione per quello che è stato giudicato un filmato quantomeno inopportuno e infelice. Il governo federale ha preso le distanze da Lambrecht, mentre l'opposizione chiede che venga destituita. Per il ministero della Difesa, si è trattato di un video registrato privatamente per il quale non sono state utilizzate risorse del dicastero. Alla richiesta se vi fosse un modo più appropriato per accogliere il nuovo anno data la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, un portavoce della Difesa ha replicato: “Le affermazioni della ministra nel filmato parlano da sé, non spetta a me commentare”. Criticato come imbarazzante e poco professionale, il filmato è stato registrato a Berlino nella serata del 31 dicembre. (segue) (Geb)