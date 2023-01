Germania: Merz (Cdu) e Soeder (Csu) chiedono destituzione della ministra Difesa Lambrecht (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lambrecht viene ripresa tra le esplosioni dei fuochi d'artificio ed è difficilmente comprensibile a causa di queste deflagrazioni. Oltre allo scenario inopportuno a fronte del confitto in Ucraina, i critici lamentano la scelta delle parole di Lambrecht, in particolare i passaggi del suo discorso sulle “sfide incredibili” affrontate nel 2022 mentre “nel mezzo dell'Europa infuria la guerra” e i “tanti, tanti incontri con persone interessanti e fantastiche”. Secondo Cdu e Csu, la ministra della Difesa non ha mostrato alcun senso per la sofferenza degli ucraini. Esponente della Cdu, Paul Schaefer ha dichiarato che, “con il fragore dei razzi di Capodanno in sottofondo”, Lambrecht “racconta qualcosa sulla guerra in Europa e sui grandi incontri che ha avuto nel 2022”. Secondo Schaefer, l'esponente della SpD non è degna del ministero che esercita. (Geb)