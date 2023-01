Roma: Piantedosi: soddisfatto per fermo aggressore stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo cui “i cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un’aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati”, conclude il ministro. (Com)