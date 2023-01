Roma: aggressore stazione Termini fermato da coniugi carabinieri, era sul treno per Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato da 3 giorni perché ritenuto l’accoltellatore che il 31 dicembre ha ferito la 24enne israeliana nella stazione Termini di Roma, era su un treno che dalla stazione di Milano era diretto a Brescia e, probabilmente, stava tentando di scappare all’estero. A riconoscerlo e fermarlo, è stata una coppia di coniugi entrambi carabinieri, lui in servizio alla radiomobile di Milano, lei in servizio alla Legione carabinieri Lombardia. Il giovane, senza dimora, è stato riconosciuto sul treno in partenza grazie alle immagini diffuse a tutti i livelli delle forze dell’ordine dalla questura Capitolina. Un coordinamento, quello tra polizia e carabinieri, che ha permesso di individuare il 25enne che al momento è in stato di fermo a Milano, indiziato del delitto di tentato omicidio.(Rer)