Italia-Perù: Lima, il 13 gennaio percorso guidato di tre esposizioni artistiche

- Nell’ambito delle prime attività culturali del 2023, l’Istituto Italiano di Cultura di Lima propone per il 13 gennaio un percorso guidato attraverso le esposizioni “In the land”, “Sicilia, il mondo in un’isola” e “The upcoming Polar Silk Road”. “In the land”, mostra di sculture a cura di Giacomo Rizzo, è una raccolta di opere realizzate con materiali dismessi e residui urbani recuperati dopo meticolosa ricerca e selezione. Con “Sicilia, il mondo in un’isola” (a cura della direttrice dell’Istituto, Silvia Vallini) si segue un percorso di immagini realizzate da fotografi locali che hanno interpretato con il loro sguardo il territorio italiano. “The upcoming Polar Silk Road”, progetto della giovane artista visuale Elena Mazzi vincitore del concorso “Cantica21” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, propone infine una video installazione di circa nove minuti ed alcune mappe simboliche incentrate sui temi del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacciai artici. (Com)