- "Al più presto un tavolo di lavoro congiunto per definire un Piano straordinario per l’Appennino senza neve. Il mio gabinetto è già al lavoro sul tema". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in riferimento all’appello arrivato dalle Regioni dell’Appennino senza neve.(Rin)