Brasile: ministro Diritti umani, rivedremo atti di gestione anteriore basati su "odio"

- Tutti gli atti prodotti dal ministero nella precedente amministrazione sono stati basati sull'odio e per questo saranno completamente rivisti. Lo ha detto il ministro dei Diritti umani del Brasile, Silvio Almeida, nel corso della cerimonia di insediamento. "Ricevo un ministero devastato, le commissioni composte dalla società civile sono stati chiusi e il bilancio è stato drasticamente ridotto. La precedente amministrazione ha cercato di sciogliere commissioni e organismi. Ogni atto illegale, fondato e praticato in nome dell'odio e nel pregiudizio, sarà rivisto da me e dal presidente Lula", ha detto Almeida. Il ministro ha anche affermato tra le priorità da affrontare sin da subito c'è la questione dell'alto tasso di omicidi di giovani poveri e neri. Silvio Almeida - avvocato, filosofo, scrittore e docente universitario - ha anche dichiarato che creerà nuovamente il consiglio per la definizione delle politiche a tutela della comunità Lgbtqia+, soppresso dal governo Bolsonaro. (segue) (Brb)